Слуцкая считает, что без международных соревнований состоявшимся атлетом сложно искать мотивацию

Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая выразила свою точку зрения относительно участия в международных соревнованиях, несмотря на отсутствие возможности для российских фигуристов выступать на международной арене.
Спортсменка подчеркнула, что спортсмены всегда стремятся участвовать в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.
Слуцкая отметила, что поиск мотивации для состоявшихся спортсменов является сложной задачей. Молодые спортсмены могут надеяться на будущие возможности, но у действующих лидеров это намного сложнее.
"Где искать мотивацию? Это очень сложно, причём состоявшимся спортсменам в сотни раз сложнее, чем молодым. У них есть какая-то надежда, что допуск рано или поздно случится, они успеют подготовиться и выступить. Тяжелее тем, кто прямо сейчас является лидером. Я не знаю, где искать мотивацию", — сказала Слуцкая в разговоре с News.
Она также отметила поддержку со стороны государства и проведение различных соревнований в России, но при этом подчеркнула, что каждый спортсмен всё равно ждёт возможности участвовать в крупных международных соревнованиях.
В настоящее время вопрос о возвращении российских фигуристов на международную арену не обсуждается, так как на данный момент участие России в международных соревнованиях заблокировано решением Международного союза конькобежцев (ISU).
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