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Слуцкая считает, что без международных соревнований состоявшимся атлетом сложно искать мотивацию

Слуцкая призналась, что каждый атлет мечтает поучаствовать в ЧЕ, ЧМ и Олимпиаде

1:29
Спорт

Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая выразила свою точку зрения относительно участия в международных соревнованиях, несмотря на отсутствие возможности для российских фигуристов выступать на международной арене.

Слуцкая призналась, что каждый атлет мечтает поучаствовать в ЧЕ, ЧМ и Олимпиаде
Фото: спорт, Олимпийские игры, олимпиада by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Спортсменка подчеркнула, что спортсмены всегда стремятся участвовать в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

Слуцкая отметила, что поиск мотивации для состоявшихся спортсменов является сложной задачей. Молодые спортсмены могут надеяться на будущие возможности, но у действующих лидеров это намного сложнее.

"Где искать мотивацию? Это очень сложно, причём состоявшимся спортсменам в сотни раз сложнее, чем молодым. У них есть какая-то надежда, что допуск рано или поздно случится, они успеют подготовиться и выступить. Тяжелее тем, кто прямо сейчас является лидером. Я не знаю, где искать мотивацию", — сказала Слуцкая в разговоре с News.

Она также отметила поддержку со стороны государства и проведение различных соревнований в России, но при этом подчеркнула, что каждый спортсмен всё равно ждёт возможности участвовать в крупных международных соревнованиях.

В настоящее время вопрос о возвращении российских фигуристов на международную арену не обсуждается, так как на данный момент участие России в международных соревнованиях заблокировано решением Международного союза конькобежцев (ISU).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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