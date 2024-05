Волейболистка Филиштинская: из-за недопуска на ОИ-2024 многие российские спортсмены остались без мечты

Российская волейболистка Ирина Филиштинская выразила своё мнение о ситуации с исключением командных видов спорта из российской делегации на Олимпийских играх.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International