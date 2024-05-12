Волейболистка Филиштинская: из-за недопуска на ОИ-2024 многие российские спортсмены остались без мечты

Волейболистка Филиштинская: у россиян были бы неплохие шансы на медали на ОИ-24

Российская волейболистка Ирина Филиштинская выразила своё мнение о ситуации с исключением командных видов спорта из российской делегации на Олимпийских играх.

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Филиштинская выразила сожаление по поводу того, что у российских спортсменов, представляющих командные виды спорта, не будет возможности участвовать в таких масштабных соревнованиях, и отметила, что это потеря для многих отечественных атлетов, оставшихся без возможности осуществить свою мечту о выступлении на Олимпиаде, как участники, так и в качестве членов команды.

"Мы многое потеряли от отсутствия соревнований такого масштаба. И многие спортсмены остались без мечты и возможности теперь когда-либо поехать на Олимпийские игры, и не только в качестве участника. Но иллюзий по допуску и не было", — сказала Филиштинская в разговоре с "Чемпионатом".

Хотя надежда на изменение решения существовала, Филиштинская признала, что решение было предсказуемым. Она выразила свои ожидания от команды с использованием национальных игроков, отметив перспективность и талант молодых спортсменов.

Тем не менее, волейболистка также подчеркивает отсутствие возможности для команды показать свои способности на международном уровне из-за недостатка международных турниров высокого уровня.

"Могу предположить, что у нас были бы очень неплохие шансы заявить о себе. У нас есть персонально сильные и очень перспективные молодые игроки",- добавила Филиштинская.

Необходимо отметить, что только 55 спортсменов из России допущены до Олимпийских игр и они могут участвовать только в индивидуальных дисциплинах под нейтральным флагом. Участие командных спортивных дисциплин в Олимпиаде-2024 не предусмотрено.