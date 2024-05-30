Яна Рудковская выразила соболезнования семье Заворотнюк: "Ужасно, что так бывает"

Рудковская посоветовала всем регулярно проверять здоровье после новости о Заворотнюк

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Жена известного фигуриста и продюсер Евгений Плющенко Яна Рудковская выразила свои соболезнования семье покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и обратила внимание своих подписчиков на необходимость регулярного контроля своего здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

В своем телеграм-канале продюсер отметила, что очень грустно было узнать о смерти Анастасии Заворотнюк, с которой она была знакома лично.

В связи с этим Рудковская подчеркнула, что она уже видела, как такой же диагноз унёс жизнь других известных личностей, таких как супруга Константина Хабенского и певица Жанна Фриске.

Яна Рудковская призвала всех своих читателей заботиться о своём здоровье и регулярно проходить обследования, надеясь, что многие проблемы будут выявлены и излечены вовремя.

"С 2019 года она боролась с раком головного мозга, проходила длительные и тяжёлые лечения. Не снималась и не появлялась на публике. Ужасно, что так бывает — красивая, позитивная, талантливая. Не устану повторять — всем нужно проверяться, регулярно! Дай бог все заметить всё заранее и вылечиться. Но под богом ходим все", — написала Рудковская.

Она выразила свою искреннюю поддержку семье Анастасии Заворотнюк и её мужу Петру Чернышеву, зная, как они столько лет боролись с болезнью. Яна Рудковская восхитилась силой и мужеством Петра в этой сложной ситуации.

Анастасия Заворотнюк ведущая шоу "Танцы на льду" (1 сезон, осень 2006)