Яна Рудковская выразила соболезнования семье Заворотнюк: "Ужасно, что так бывает"

Жена известного фигуриста и продюсер Евгений Плющенко Яна Рудковская выразила свои соболезнования семье покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и обратила внимание своих подписчиков на необходимость регулярного контроля своего здоровья.
В своем телеграм-канале продюсер отметила, что очень грустно было узнать о смерти Анастасии Заворотнюк, с которой она была знакома лично.
В связи с этим Рудковская подчеркнула, что она уже видела, как такой же диагноз унёс жизнь других известных личностей, таких как супруга Константина Хабенского и певица Жанна Фриске.
Яна Рудковская призвала всех своих читателей заботиться о своём здоровье и регулярно проходить обследования, надеясь, что многие проблемы будут выявлены и излечены вовремя.
"С 2019 года она боролась с раком головного мозга, проходила длительные и тяжёлые лечения. Не снималась и не появлялась на публике. Ужасно, что так бывает — красивая, позитивная, талантливая. Не устану повторять — всем нужно проверяться, регулярно! Дай бог все заметить всё заранее и вылечиться. Но под богом ходим все", — написала Рудковская.
Она выразила свою искреннюю поддержку семье Анастасии Заворотнюк и её мужу Петру Чернышеву, зная, как они столько лет боролись с болезнью. Яна Рудковская восхитилась силой и мужеством Петра в этой сложной ситуации.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.