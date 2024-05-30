Стали известны подробности тяжёлой смерти актрисы Анастасии Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк скончалась в больнице на руках у мужа

1:19
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая 2024 года. Как пишет "КП", артистка скончалась в хосписе.

Анастасия Заворотнюк скончалась в больнице на руках у мужа
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Инстаграм is licensed under public domain

Сообщается, что состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" резко ухудшилось две недели назад. По этой причине экстренно в Москву вылетела её старшая дочь Анна.

Журналисты утверждают, что актриса не могла двигаться перед смертью и страдала от головных болей, которые ей могли купировать лишь сильнейшими обезболивающими.

Рядом с ней всё это время находился супруг, фигурист Пётр Чернышёв. В беседе с изданием неназванный спортсмен, проживающий вместе с известной семьёй в одном посёлке, рассказал, что именно муж продлил актрисе жизнь.

"Она умерла в больнице, там была последние дни… Муж сделал всё, что мог, чтобы продлить её жизнь", — поделился мужчина.

Актриса Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике после постановки тяжёлого диагноза. Известно также, что спустя два года болезни она переписала имущество на детей и мать.

Ранее стало известно, что певица Пелагея проиграла суд бывшему мужу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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