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Пивоварова назвала своих главных фаворитов нынешнего "Ролан Гаррос"

Пивоварова рассказала, какие три теннисистки являются для неё лидерами "Ролан Гаррос"

1:28
Спорт

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова озвучила свои прогнозы относительно фаворитов в женской сетке турнира "Ролан Гаррос".

Пивоварова рассказала, какие три теннисистки являются для неё лидерами "Ролан Гаррос"
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По её мнению, три главных претендентки на победу — Ига Свентек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

"Я отдаю приоритет Иге Свентек и Арине Соболенко. У них есть преимущество перед другими игроками. Они лидируют по уровню игры с отрывом", — сказала Пивоварова, слова которой приводит Газета.Ru.

При этом Пивоварова отметила, что Рыбакина может сделать хороший прорыв на этом турнире. В прошлом году эта теннисистка не смогла продолжить выступления из-за травмы, пройдя всего два круга. Нынешний турнир предоставляет Рыбакиной отличную возможность заработать больше очков, так как она ничего не защищает.

Пивоварова отметила, что несмотря на свой рост, Рыбакина справляется с игрой на грунте, и её поединок с Соболенко на полуфинале "Мастерса" в Мадриде был знаком высокого уровня, хотя она все-таки проиграла.

Таким образом, по мнению Пивоваровой, Ига Свентек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина являются главными претендентами на успех на турнире "Ролан Гаррос". Свентек уже прошла в третий круг, а Соболенко и Рыбакина находятся на втором круге соревнования.

Sabalenka vs Andreeva Round 1 Highlights | Roland-Garros 2024
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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