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Пивоварова считает, что на "Ролан Гаррос" Медведев сильно уступает другим теннисистам

Теннисистка Пивоварова призналась, что не считает Медведева фаворитом "Ролан Гаррос"

1:34
Спорт

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась своим мнением о выступлении Даниила Медведева на турнире "Ролан Гаррос".

Теннисистка Пивоварова призналась, что не считает Медведева фаворитом "Ролан Гаррос"
Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка не считает Медведева фаворитом турнира, поскольку это не его любимое покрытие, а также потому, что его игровой уровень в настоящее время не настолько высок, как у других топ-теннисистов.

Пивоварова не ждет от Медведева впечатляющей игры на этом турнире и не делает на него ставку. Однако она надеется, что "Ролан Гаррос" станет переходным турниром для Медведева, который поможет ему разобраться со своим стилем игры и подготовиться к будущим соревнованиям.

Она отметила, что Медведев в настоящее время уступает другим игрокам своим представлениям о теннисе. Пивоварова надеется, что турнир поможет ему собраться и восстановить свою уверенность в игре.

"По игре Медведев сейчас очень сильно уступает другим ребятам. Надеюсь, что "Ролан Гаррос" станет переходным турниром и сможет собрать его для дальнейших побед, где Даниил сможет почувствовать свою игру", — сказала Пивоварова, которую цитирует Газета.Ru.

На первом круге "Ролан Гаррос" Медведев одержал победу над немецким теннисистом Домиником Кепфером в четырех сетах со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3. В следующем раунде он встретится с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.

Medvedev vs Koepfer Round 1 Highlights | Roland-Garros 2024
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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