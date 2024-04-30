Даниил Медведев рассказал, что думает о своём сопернике в четвертьфинале турнира в Мадриде

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев поделился своими ожиданиями перед возможным матчем с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем на турнире "Мастерс" в Мадриде.
Медведев рассказал, что наблюдал за игрой Надаля накануне и отметил, что в третьем сете испанец показывал неплохую игру и не казался очень уставшим.
"Вчера я посмотрел матч Рафы. Я видел только третий сет. Слышал, что во втором он играл не так хорошо. На мой взгляд, третий сет получился довольно неплохим. Он играл здорово и не выглядел очень уставшим", — сказал Медведев в разговоре с "Чемпионатом".
Россиянин отметил, что соперник Надаля, чешский спортсмен Иржи Легечка, также продемонстрировал отличный теннис во время их совместной тренировки.
Медведев добавил, что будет готовиться к матчу с победителем в этой паре, кто бы это ни был.
В четвертьфинале турнира в Мадриде Медведев встретится с победителем матча Надаль (Испания) и Иржи Легечка (Чехия). Прошлогодний чемпион турнира — испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года победил немца Ян-Леннарда Штруффа.
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