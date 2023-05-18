Рафаэль Надаль завершит спортивную карьеру в 2024 году

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Рафаэль Надаль, бывший первый номер мирового рейтинга и обладатель 22 титулов Большого шлема, сделал важное заявление во время пресс-конференции в Movistar Academy. Он сообщил о своем намерении уйти на пенсию в 2024 году из-за продолжающейся травмы, которая мешает его восстановлению и вынудила его отказаться от участия в знаменитом турнире на глиняном корте "Ролан Гаррос", в котором он побеждал 14 раз.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Я стремлюсь быть готовым к Кубку Дэвиса и нацелен на участие в нем в 2024 году, который станет моим последним годом в профессиональном теннисе. Я хочу насладиться и попрощаться с турнирами, которые занимают особое место в моем сердце".

Стоит отметить, что травма 36-летнего Надаля произошла во время матча с американской теннисисткой Маккензи Макдональд во втором круге Открытого чемпионата Австралии 18 января. Магнитно-резонансная томография выявила растяжение подвздошной мышцы левой ноги. В связи с этим он не выходил на корт, сосредоточившись на восстановлении. В июне Надаль отметит свой 37-й день рождения.

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Рафаэль Надаль и все его ритуалы | Большой теннис