Боец UFC в лёгком весе Арман Царукян считает, что дрался бы за титул раньше, если бы находился в команде Хабиба Нурмагомедова.
Российский боец армянского происхождения также считает, что Ислам Махачев выиграет бой с Порье.
"Оппозиция, которая была у Ислама до пояса и которую я сейчас прошёл — это две разные вещи. Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама — и кто стоит за моей спиной", — цитирует Царукяна "СЭ".
Спортсмен отметил, что если бы его продвигал Хабиб Нурмагомедов, он бы тоже уже за титул дрался.
Напомним, что в турнире UFC 300 Арман Царукян одержал победу над экс-чемпионом UFC до 70 кг Чарльзом Оливейрой.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.