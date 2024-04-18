Боец Царукян заявил, что если бы он был в команде Хабиба, он бы уже дрался за титул

Боец Царукян: если бы меня продвигал Хабиб, я бы уже дрался за титул

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Боец UFC в лёгком весе Арман Царукян считает, что дрался бы за титул раньше, если бы находился в команде Хабиба Нурмагомедова.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Российский боец армянского происхождения также считает, что Ислам Махачев выиграет бой с Порье.

"Оппозиция, которая была у Ислама до пояса и которую я сейчас прошёл — это две разные вещи. Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама — и кто стоит за моей спиной", — цитирует Царукяна "СЭ".

Спортсмен отметил, что если бы его продвигал Хабиб Нурмагомедов, он бы тоже уже за титул дрался.

Напомним, что в турнире UFC 300 Арман Царукян одержал победу над экс-чемпионом UFC до 70 кг Чарльзом Оливейрой.