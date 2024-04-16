Кафу получил авторскую статуэтку на премии РБ

Двукратный чемпион мира и экс-капитан сборной Бразилии Кафу посетил в Москве торжественную церемонию награждения лауреатов Международной премии РБ.
Во время пресс-конференции легендарного футболиста известный скульптор Ашот Погосян лично вручил ему статуэтку из бронзы, изготовленную специально к приезду именитого спортсмена. Она представляет собой уменьшенную копию самого Кафу в момент триумфа — при получении кубка в 2002 году после финального матча чемпионата мира.
Праздничное мероприятие, прошедшее 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер, посетили
и др.
Шоу прошло в формате футуристического мюзикла, режиссером которого выступил Денис Цыганков. Ведущими вечера стали спортивный журналист, телеведущая Эмма Гаджиева и российский актер, комик, шоумен Роман Юнусов.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.