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Кафу получил авторскую статуэтку на премии РБ

1:18
Спорт

Двукратный чемпион мира и экс-капитан сборной Бразилии Кафу посетил в Москве торжественную церемонию награждения лауреатов Международной премии РБ.

Кафу получил авторскую статуэтку на премии РБ
Фото: Пресс-служба Международной премии РБ

Во время пресс-конференции легендарного футболиста известный скульптор Ашот Погосян лично вручил ему статуэтку из бронзы, изготовленную специально к приезду именитого спортсмена. Она представляет собой уменьшенную копию самого Кафу в момент триумфа — при получении кубка в 2002 году после финального матча чемпионата мира.

Праздничное мероприятие, прошедшее 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер, посетили

  • Тина Канделаки,
  • Александр Тащин,
  • Станислав Черчесов,
  • Кирилл Терешин,
  • Федор Смолов,
  • Светлана Хоркина,
  • Павел Погребняк,
  • Ирина Подшибякина,
  • Наиль Измайлов,
  • Дарья Трубникова,
  • Дмитрий Егоров,
  • Герман Эль Классико,
  • Бустер,
  • Виктор Павленко

и др.

Шоу прошло в формате футуристического мюзикла, режиссером которого выступил Денис Цыганков. Ведущими вечера стали спортивный журналист, телеведущая Эмма Гаджиева и российский актер, комик, шоумен Роман Юнусов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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