Кафу получил авторскую статуэтку на премии РБ

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный чемпион мира и экс-капитан сборной Бразилии Кафу посетил в Москве торжественную церемонию награждения лауреатов Международной премии РБ.

Фото: Пресс-служба Международной премии РБ

Во время пресс-конференции легендарного футболиста известный скульптор Ашот Погосян лично вручил ему статуэтку из бронзы, изготовленную специально к приезду именитого спортсмена. Она представляет собой уменьшенную копию самого Кафу в момент триумфа — при получении кубка в 2002 году после финального матча чемпионата мира.

Праздничное мероприятие, прошедшее 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер, посетили

Тина Канделаки,

Александр Тащин,

Станислав Черчесов,

Кирилл Терешин,

Федор Смолов,

Светлана Хоркина,

Павел Погребняк,

Ирина Подшибякина,

Наиль Измайлов,

Дарья Трубникова,

Дмитрий Егоров,

Герман Эль Классико,

Бустер,

Виктор Павленко

и др.

Шоу прошло в формате футуристического мюзикла, режиссером которого выступил Денис Цыганков. Ведущими вечера стали спортивный журналист, телеведущая Эмма Гаджиева и российский актер, комик, шоумен Роман Юнусов.