Трусова поделилась впечатлениями от работы с Тутберидзе: "Это для меня первый раз"

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Трусова рассказала, как Тутберидзе участвует в постановке программ: это первый раз

1:30
Спорт

Фигуристка Александра Трусова рассказала о взаимоотношениях с тренером Этери Тутберидзе во время подготовки к соревнованиям и выступлений.

Трусова рассказала, как Тутберидзе участвует в постановке программ: это первый раз
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Трусова, серебряный призёр Олимпиады-2022, встречалась с Тутберидзе, чтобы выполнить несколько показательных номеров на шоу Тутберидзе в Челябинске и Санкт-Петербурге.

Трусова отметила, что работа с Этери давала ей чувство участия в соревнованиях.

Она рассказала, что Тутберидзе сама поставила ей программу "Шопен" Елены Ваенги и участвовала в каждом этапе постановки.

Тутберидзе пересматривала программу и давала полезные советы, наблюдая за выступлениями вживую и на видео.

Также Трусова отметила, что Тутберидзе часто делает предложения по улучшению номеров, при этом обращаясь к другим специалистам, таким как Даниил Глейхенгауз.

Вместе они работают над созданием идеальной программы. Однако Трусова отметила, что выступление с полностью поставленной программой Тутберидзе является для неё новинкой.

"Она всегда участвует в постановке. Больше по идее может. Иногда она говорит, что «концовка – всегда на вас». Или она может сказать, что она хочет, а Даниил Маркович (Глейхенгауз) додумает, как бы это удобнее сделать... А именно чтобы она полностью поставила [номер] – это для меня первый раз», – сказала Трусова на YouTube-канале Okko.

Тутберидзе РАЗРЫДАЛАСЬ На Номере Трусовой. Александра Трусова довела до слез всех.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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