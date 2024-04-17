Пловец Евгений Рылов отреагировал на возможное участие Юлии Ефимовой в Олимпиаде

Пловец Евгений Рылов отреагировал на возможное участие Юлии Ефимовой в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов прокомментировал возможное участие пловчихи Юлии Ефимовой в Олимпийских играх, которые летом состоятся в Париже.

Фото: flickr.com by JD Lasica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Он заявил, что пожелает спортсменке удачи.

"Может быть, эта попытка удастся. Каждый делает свой выбор, у каждого свои планы, желания. Мы все несём ответственность за те решения, которые принимаем. И каждое из них имеет последствия — как хорошие, так и плохие", — цитирует Рылова "Чемпионат".

Ранее стало известно, что пловец не согласился участвовать в Олимпийских играх — 2024 в Париже при условиях МОК.