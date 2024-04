Пловец Евгений Рылов отреагировал на возможное участие Юлии Ефимовой в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов прокомментировал возможное участие пловчихи Юлии Ефимовой в Олимпийских играх, которые летом состоятся в Париже.

