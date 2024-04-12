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Сколько нужно бегать, чтобы сжигать жир?

Сколько нужно бегать в день для похудения?

1:43
Спорт

Как много нужно бегать, чтобы потерять вес? Этот вопрос задают себе все, кто решил устранить излишний вес с помощью беговых тренировок.

Сколько нужно бегать в день для похудения?
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Обычно считается, что активное сжигание жира начинается через 30-40 минут низкоинтенсивного бега, когда вы находитесь в аэробной зоне пульса. До этого ваш организм получает энергию, сжигая углеводы, в основном гликоген, который хранится в печени и мышцах. Поэтому для эффективного сброса веса рекомендуется тренироваться как минимум 50 минут, а лучше всего — около часа.

Однако ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, включая интенсивность тренировки, текущий уровень физической активности, здоровье и особенности вашего метаболизма, напоминает издание "Чемпионат".

Если ваша цель — сжечь жир, то тренировка должна быть достаточно длительной, чтобы активировать этот процесс. Но помимо длительности тренировки, также важны и интенсивность, и регулярность. Если вы бежите всего 30 минут, но делаете это регулярно и с высокой интенсивностью, вы все равно можете достигнуть хороших результатов в потере веса.

Ключевым фактором является создание дефицита калорий. Чтобы потерять жир, необходимо потратить больше энергии, чем вы получаете. Поэтому важно также следить за своим рационом питания и регулировать общее количество потребляемых калорий.

Однако каждый человек уникален, и идеальное время тренировки может отличаться в зависимости от ваших индивидуальных особенностей. Лучше всего проконсультироваться со специалистом или тренером по физической активности, чтобы разработать правильную и эффективную программу тренировок, которая учитывает ваши конкретные цели и потребности.

7 правил бега для похудения ➤ Бег для похудения ➤ПРАВИЛА ПОХУДЕНИЯ СПОРТСМЕНА ➤Как правильно бегать?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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