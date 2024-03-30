5 упражнений на растяжку, которые помогут вам восстановить мышцы после пробежки

Упражнения на растяжку после тренировки приносят бегунам множество преимуществ, в том числе улучшают стабильность суставов и диапазон движений. Растяжка также может помочь предотвратить травмы, устраняя мышечный дисбаланс и улучшая проприоцепцию (она же осознание тела). Растяжка также может способствовать восстановлению, "перезагружая" вашу нервную систему после длительного бега или интенсивной интервальной тренировки.
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
А теперь перейдем непосредственно к упражнениям. Для их выполнения вам может понадобиться коврик.
1. Баланс на одной ноге в наклоне с вращением бедер.
Из положения стоя поднимите правую ногу за спину и наклонитесь вперед в талии, чтобы ваша правая нога и туловище были параллельны полу.
Слегка согните левую ногу и упритесь всей ступней, включая большой палец, в землю для устойчивости.
Поверните левое бедро как можно дальше наружу, затем поверните его как можно сильнее внутрь. Это 1 повторение. Выполните 2 подхода по 10 повторений.
2. Кошка-верблюд.
Поставьте руки и колени на пол.
Наклоните таз вперед и подтяните пупок к позвоночнику, чтобы согнуть спину в позу "кошки”.
Медленно отклоняйте таз назад и по одному позвонку за раз, начиная с нижней части спины и заканчивая шеей, переводите позвоночник в изогнутое положение "верблюда”. Задержитесь в этом положении на 5 секунд.
Сначала сгибайте верхнюю часть спины, постепенно поворачивайте спину по одному позвонку за раз, пока не вернетесь в положение кошки.
Задержитесь на 5 секунд. Это 1 повторение. Выполните 2 — 3 подхода по 5 повторений.
3. Растяжка подколенного сухожилия.
Начните с низкого выпада, выставив правую ногу вперед, а левое колено упритесь в землю.
Наклонитесь вперед и положите обе ладони на землю с внутренней стороны правой стопы.
Отведите бедра назад и вытяните правую ногу.
Как только вы почувствуете сильное растяжение подколенного сухожилия, напрягите его, упираясь правой пяткой в землю. Задержитесь в таком положении на 10 — 30 секунд.
Повторите упражнение 3 — 4 раза, отдыхая между повторениями, прежде чем перейти на другую сторону.
4. Растяжка при тыльном сгибании голеностопа.
Начните с низкого выпада, выставив правую ногу вперед, а левое колено упритесь в землю.
Наклонитесь вперед, чтобы углубить изгиб в колене и дополнительно согнуть лодыжку. Убедитесь, что колено касается пальцев ног. Положите руки на землю для равновесия и поддержки, если необходимо.
Упритесь правой ногой в землю и удерживайте в течение 10 секунд. Затем подтяните ногу и удерживайте в течение 10 секунд. Это 1 повторение.
Выполните 3 повторения, затем переключитесь на другую сторону.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ