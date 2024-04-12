Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР

Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Алексей Сорокин, который является главой оргкомитета Игр дружбы, заявил, что в комитет не поступали официальные или неофициальные сведения о том, что Бразилия и Китай откажутся от участия в соревнованиях.

Фото: kremlin.ru by Официальный сайт президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Напомним, что ранее Сергей Лисин, журналист, рассказал в телеграм-канале о том, что атлеты из КНР и Бразилии приняли решение отказаться от соревнований по гимнастке Игр дружбы и направили свое заявление организаторам состязаний.

Сорокин рассказал, что он не располагает информацией от Бразилии и КНР, и у организаторов Игр есть данные по некоторым бразильским и китайским спортсменам на участие в ряде соревнований. Глава оргкомитета не знает, откуда появилась информация об отказе, так как у него самого нет ни официальных, ни неофициальных отказов от этих стран.

Как известно, Игры дружбы будут проходить в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. В марте МОК зазывал иностранных атлетов и правительства не соглашаться на участие в состязаниях, заявив, что они "политизированы". Россия опровергла это обвинение и попросила МОК поближе ознакомиться с соревнованиями.