Чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила свою спортивную карьеру

Синхронистка Варвара Субботина завершила карьеру

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Татьяна Данченко, которая является личным тренером Варвары Субботиной, объявила, что синхронистка приняла решение закончить спортивную карьеру.

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Данченко поделилась, что всегда рада тренировать синхронистку, но на сегодняшний день она закончила свою карьеру спортсменки. Тренер также поведала, что не знает, направляла ли Субботина заявление в РУСАДА, что она больше не занимается профессиональным спортом.

Данченко не считает, что запрет на международные соревнования был решающей причиной завершения карьеры Субботиной. Но не исключает, что эта ситуация была "последней каплей". Тренер сичтает, что синхронистка так и не раскрыла себя полностью в спорте.

Напомним, что Варваре Субботиной 23 года. Она выигрывала чемпионаты мира в 2017 и 2019 годах, а также трижды была лауреаткой чемпионатов Европы.