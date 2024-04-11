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Чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила свою спортивную карьеру

Синхронистка Варвара Субботина завершила карьеру

0:55
Спорт

Татьяна Данченко, которая является личным тренером Варвары Субботиной, объявила, что синхронистка приняла решение закончить спортивную карьеру.

Синхронистка Варвара Субботина завершила карьеру
Фото: commons.wikimedia.org by Mjlee317 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Данченко поделилась, что всегда рада тренировать синхронистку, но на сегодняшний день она закончила свою карьеру спортсменки. Тренер также поведала, что не знает, направляла ли Субботина заявление в РУСАДА, что она больше не занимается профессиональным спортом.

Данченко не считает, что запрет на международные соревнования был решающей причиной завершения карьеры Субботиной. Но не исключает, что эта ситуация была "последней каплей". Тренер сичтает, что синхронистка так и не раскрыла себя полностью в спорте.

Напомним, что Варваре Субботиной 23 года. Она выигрывала чемпионаты мира в 2017 и 2019 годах, а также трижды была лауреаткой чемпионатов Европы.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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