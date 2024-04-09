Глава УЕФА объяснил, почему Белоруссию не отстранили от международных турниров

Глава УЕФА Чеферин призвал политиков не вмешиваться, говоря о решении не отстранять Белоруссию

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил причину, по которой Беларусь не была исключена из международных спортивных соревнований из-за событий на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он рассказал, что несколько политиков обратились к УЕФА с требованием исключить Беларусь, указывая, что любой, кто помогает России, должен быть исключён.

В ответ на это Чеферин поставил вопрос, помогают ли России те же страны, которые продолжают покупать газ у неё.

Президент УЕФА заявил, что политики должны заниматься решением геостратегических проблем, а не требовать от спортивных организаций принимать политические решения.

"Политики — это те, кто должен решать геостратегические проблемы. Просить спортивные организации выполнять свою работу — это популизм и не более того", — сказал Чеферин, которого цитирует InfoLibre.

Глава УЕФА подчеркнул, что спортивные организации должны выполнять свою работу, основываясь на спортивных принципах, а не на политических соображениях. Он подчеркнул, что ответственность за решение геополитических проблем лежит на политиках, а задачей спортивных организаций является организация и проведение спортивных мероприятий.