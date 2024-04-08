Андрей Чесноков возмутился словами Позднякова о российских теннисистах-"иноагентах"

Бывший теннисист и один из лучших российских спортсменов Андрей Чесноков прокомментировал высказывание президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, в котором он оскорбительно назвал российских теннисистов "командой иноагентов".
Поздняков тем самым поддержал ранее высказавшуюся главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер, которая назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей".
Андрей Чесноков выразил своё несогласие с подобными заявлениями. Он иронично отметил, что если такое мнение верно, то дочь Позднякова, София, также должна отказаться от своих олимпийских медалей, которые она выиграла в Токио.
"Смешно слышать такие вещи. Ну раз такое дело, то его дочь София должна отказаться от золотых олимпийских медалей в Токио. Или сам Поздняков должен призвать ее сдать награды. Нужно было еще тогда уговорить ее вообще не ехать на Олимпиаду. А зачем, если там тоже выступали без гимна, без флага", — сказал Чесноков в разговоре с РИА Новости.
Спортсмен выразил свою гордость российскими атлетами, которые представляют страну, и подчеркнул, что они заслужили свое место в Олимпийской команде после многих лет трудного труда и преданности спорту.
Чесноков признал их достижения и отметил, что их участие в Олимпийских играх является источником гордости для страны. По словам теннисистов, он не понимает, почему команду российских спортсменов назвали позором, и выразил своё негодование по поводу таких негативных комментариев.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что российские теннисисты будут допущены к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). На турнирах ATP и WTA российские теннисисты также выступают в статусе нейтральных спортсменов.
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