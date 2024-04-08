Андрей Чесноков возмутился словами Позднякова о российских теннисистах-"иноагентах"

Чесноков посоветовал дочери Позднякова сдать медали Игр в Токио после его слов о теннисистах-"иноагентах"

1:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший теннисист и один из лучших российских спортсменов Андрей Чесноков прокомментировал высказывание президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, в котором он оскорбительно назвал российских теннисистов "командой иноагентов".

Фото: wikimedia.org by Dacoucou is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Поздняков тем самым поддержал ранее высказавшуюся главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер, которая назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей".

Андрей Чесноков выразил своё несогласие с подобными заявлениями. Он иронично отметил, что если такое мнение верно, то дочь Позднякова, София, также должна отказаться от своих олимпийских медалей, которые она выиграла в Токио.

"Смешно слышать такие вещи. Ну раз такое дело, то его дочь София должна отказаться от золотых олимпийских медалей в Токио. Или сам Поздняков должен призвать ее сдать награды. Нужно было еще тогда уговорить ее вообще не ехать на Олимпиаду. А зачем, если там тоже выступали без гимна, без флага", — сказал Чесноков в разговоре с РИА Новости.

Спортсмен выразил свою гордость российскими атлетами, которые представляют страну, и подчеркнул, что они заслужили свое место в Олимпийской команде после многих лет трудного труда и преданности спорту.

Чесноков признал их достижения и отметил, что их участие в Олимпийских играх является источником гордости для страны. По словам теннисистов, он не понимает, почему команду российских спортсменов назвали позором, и выразил своё негодование по поводу таких негативных комментариев.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что российские теннисисты будут допущены к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). На турнирах ATP и WTA российские теннисисты также выступают в статусе нейтральных спортсменов.