Тарасова резко высказалась в адрес Позднякова после его слов о российских теннисистах-"иноагентах"

Тренер Тарасова уверена, что никто не давал права главе ОКР Позднякову осуждать российских теннисистов

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила своё недовольство заявлением главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

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В своем высказывании ранее Поздняков назвал российских теннисистов, желающих выступать на Олимпийских играх в Париже, "командой иноагентов".

Тарасова возмутилась такими высказываниями и указала на то, что спортсмены уже и так находятся в тяжёлом положении, согласившись поехать на соревнования при этих условиях.

Она не согласна с тем, чтобы российские руководители спорта дополняли их проблемы. Тарасова отметила, что эти теннисисты не связаны с теми событиями, которые привели к отстранению российской сборной, и осуждать их нет необходимости.

Она высказала недоумение по поводу того, откуда Поздняков берет такое право осуждать спортсменов и указала на то, что такое право ему не принадлежит. Поздняков может занимать высокий пост на определенное время, но это не дает ему право осуждать спортсменов.

"Они не причастны к тому, что их отстранили, при этом у них короткая спортивная жизнь. Он не понимает психологию спортсменов. Какое мы право имеем их осуждать? Кто дал такое право Позднякову? Никто, хотя он и большой начальник на некоторое время", — сказала Тарасова, слова которой приводит "РИА Новости Спорт".

В своем заявлении Поздняков назвал российских теннисистов "командой иноагентов", отметив, что они живут и зарабатывают за рубежом, осуждают политику своей страны и "играют за себя".