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Тарасова резко высказалась в адрес Позднякова после его слов о российских теннисистах-"иноагентах"

Тренер Тарасова уверена, что никто не давал права главе ОКР Позднякову осуждать российских теннисистов

1:34
Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила своё недовольство заявлением главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Тренер Тарасова уверена, что никто не давал права главе ОКР Позднякову осуждать российских теннисистов
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В своем высказывании ранее Поздняков назвал российских теннисистов, желающих выступать на Олимпийских играх в Париже, "командой иноагентов".

Тарасова возмутилась такими высказываниями и указала на то, что спортсмены уже и так находятся в тяжёлом положении, согласившись поехать на соревнования при этих условиях.

Она не согласна с тем, чтобы российские руководители спорта дополняли их проблемы. Тарасова отметила, что эти теннисисты не связаны с теми событиями, которые привели к отстранению российской сборной, и осуждать их нет необходимости.

Она высказала недоумение по поводу того, откуда Поздняков берет такое право осуждать спортсменов и указала на то, что такое право ему не принадлежит. Поздняков может занимать высокий пост на определенное время, но это не дает ему право осуждать спортсменов.

"Они не причастны к тому, что их отстранили, при этом у них короткая спортивная жизнь. Он не понимает психологию спортсменов. Какое мы право имеем их осуждать? Кто дал такое право Позднякову? Никто, хотя он и большой начальник на некоторое время", — сказала Тарасова, слова которой приводит "РИА Новости Спорт".

В своем заявлении Поздняков назвал российских теннисистов "командой иноагентов", отметив, что они живут и зарабатывают за рубежом, осуждают политику своей страны и "играют за себя".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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