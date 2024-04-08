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Шамиль Тарпищев заявил, что называть теннисистов иноагентам глупо, так как за границей они проводят время из-за спорта

Тарпищев считает глупостью называть теннисистов иноагентами

1:24
Спорт

Шамиль Тарпищев, который является главой Федерации тенниса России, заявил, что называть теннисистов иноагентами глупо, так как за границей они находятся много времени только по спортивным причинам.

Тарпищев считает глупостью называть теннисистов иноагентами
Фото: flickr.com by JC is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Напомним вам, что ранее Станислав Поздняков, который является главой ОКР, назвал российских теннисистов, которые хотят принять участие в Олимпиаде, иноагентами.

Тарпищев сказал, что такое название для спортсменов — глупость. Ведь они посвятили теннису всю жизнь, не предавали страны и просто хотят выполнить свою работу. Он заявил, что у тенниса есть свою специфика, многие соревнования проходят за рубежом, и это нормально. Российские теннисисты участвовали в них и до пандемии, и сегодня, и будут так выступать в будущем. Тарпищев отметил, что многие спортсмены приезжают именно в Россию на время между состязаниями, чтобы подготовиться и потренироваться. Он отметил, что обвинение спортсменов в том, что они мало времени проводят дома — это незнание особенностей тенниса.

Глава ФТР пояснил, что в РФ нет соревнований, которые позволили бы теннисистам набирать очки и подниматься в международном рейтинге. Тарпищев заявил, что спортивную общность страны нужно сохранять, а не рушить подобными заявлениями. А также он выразил благодарность тем спортсменам, которые являются патриотами России.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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