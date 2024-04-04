Татьяна Тарасова заявила, что решение МОК не допускать российского бойца к турниру в Баку не удивительно

Татьяна Тарасова, которая является заслуженным тренером СССР по фигурному катанию, рассказала, что её не удивило решение МОК не разрешать борцу из России Абдулрашиду Садулаеву соревноваться на турнире в Баку.
Тарасова сказала, что этого можно было ожидать. МОК не делал ещё для России ничего хорошего, поэтому и такое решение без объяснения, "без суда и следствия" отстранить российского спортсмена было вполне ожидаемым.
Напомним вам, что соревнования для получений допуска к Олимпиаде спортсменам-борцам пройдет в городе Баку с 5 по 7 апреля. Чтобы получить лицензию, участники должны выйти в финал состязаний.
Ночью с 3 на 4 апреля МОК вынес решение запретить Садулаеву участвовать в соревнованиях.
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