Тарасова посоветовала главе МОК Томасу Баху следить не за чужими детьми, а за своими

Тренер Тарасова предложила главе МОК Томасу Баху следить за своими детьми после его слов о Валиевой

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Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова негативно отозвалась о заявлении главы МОК Томаса Баха, касающегося Камилы Валиевой.

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Ранее Бах признался, что не понимает, почему в России так сильно поддерживают Валиеву, несмотря на то, что её дисквалифицировали по делу о допинге.

Тарасова считает, что Баху не понять того, что происходит в России и в душе русских людей, которые обожают Валиеву.

"Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила — ребенок, которого мы очень любим", — сказала Тарасова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Ранее, 29 января, Валиева была дисквалифицирована на четыре года после того, как её признали виновной в приёме запрещённых препаратов. Все достижения фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы.

Камила Валиева. Показательные выступления. Чемпионат России по фигурному катанию 2023