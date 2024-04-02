Тарасова посоветовала главе МОК Томасу Баху следить не за чужими детьми, а за своими

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова негативно отозвалась о заявлении главы МОК Томаса Баха, касающегося Камилы Валиевой.
Ранее Бах признался, что не понимает, почему в России так сильно поддерживают Валиеву, несмотря на то, что её дисквалифицировали по делу о допинге.
Тарасова считает, что Баху не понять того, что происходит в России и в душе русских людей, которые обожают Валиеву.
"Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила — ребенок, которого мы очень любим", — сказала Тарасова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Ранее, 29 января, Валиева была дисквалифицирована на четыре года после того, как её признали виновной в приёме запрещённых препаратов. Все достижения фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы.
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