Тарасова дала совет бельгийке Хендрикс, негативно высказавшейся о российских фигуристках

Тренер Тарасова посоветовала "лучше кататься" бельгийке Хендрикс, которая пожаловалась на российских фигуристок

1:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение относительно заявлений бельгийской фигуристки Луны Хендрикс о российских спортсменках.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предыдущие высказывания Хендрикс гласили, что она могла бы завоевать больше медалей, если бы фигурное катание было более честным, упомянув в этом контексте российских фигуристок.

Тарасова отреагировала на это, заметив, что Хендрикс должна сосредоточиться на своем собственном совершенствовании и развитии. Она также добавила, что если российские фигуристки будут продолжать участвовать в международных соревнованиях, то шансы Хендрикс на победу будут невелики.

"Пусть катается лучше и разнообразнее, тогда, может, у нее все будет лучше. Луна Хендрикс должна совершенствоваться, и тогда, может быть, еще что-то выиграет, если наших спортсменов не будет. Если российские спортсмены будут участвовать, то у нее нет никаких шансов", — сказала Тарасова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Напомним, что 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Это привело к аннулированию ее результатов с декабря 2021 года, и российская сборная потеряла золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. В результате пересмотра результатов, российская команда была смещена на третье место. Самым значительным достижением Луны Хендрикс на международных турнирах является ее победа на чемпионате Европы в сезоне 2023/24. Она также становилась серебряным призером чемпионата мира и занимала второе место в финале Гран-при.

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