Тарасова о деле Валиевой: таблетку спортсмену может дать только тренер

Тренер Тарасова уверена, что допинг Валиева могла получить только из рук тренера

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что если в организм спортсмена попал допинг, в этом может быть виноват только его тренер.

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Таким образом Тарасова полагает, что врач Филипп Шветский не мог дать запрещённое вещество фигуристке Камиле Валиевой. Своим мнением заслуженный тренер поделилась в ходе программы "Жизнь и судьба".

"Ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку — эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается", — сказала Тарасова.

В послужном списке Шветского уже есть инциденты, в которых фигурирует допинг. Это касается, в частности, дисквалификации российских гребцов в 2007 году, когда доктор признал себя виновным, рассказав, что запрещённое вещество атлеты получили от него незаконно, путём введения в вену.