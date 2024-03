Тарасова о деле Валиевой: таблетку спортсмену может дать только тренер

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что если в организм спортсмена попал допинг, в этом может быть виноват только его тренер.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International