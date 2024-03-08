Татьяна Тарасова призналась, что ждёт возвращения Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение об исключении фигуристки Камилы Валиевой из состава сборной России из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Тарасова выразила желание видеть Валиеву в сборной, поскольку она считает её выдающейся и очень талантливой спортсменкой. Тренер пожелала фигуристке успешного возвращения в спорт.
Однако Тарасова отметила, что решение будущего спорта Камилы лежит исключительно в её руках, и она сама должна решить, что делать дальше.
"Конечно, я хочу её видеть в сборной — выдающихся способностей человек. Конечно, я желаю ей возвращения. Но как она сама распорядится своей жизнью, так и будет", — сказала Тарасова, которую цитирует ТАСС.
29 января Конгресс арбитров по спорту (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. По результатам дисквалификации, Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Россию золотых медалей в командном турнире фигурного катания на Олимпийских играх 2022 года. Камила также была лишена титулов чемпионки Европы, чемпионки России и чемпионки России по прыжкам, а также медалей Гран-при России, которые она получила в прошлом.
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