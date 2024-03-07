Министерство спорта России исключило из состав сборной России по фигурному катанию олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.
Сделано это было якобы за нарушение антидопинговых правил. Между тем ранее спортсменка говорила, что она не принимала сознательно допинг. Она всегда следовала правилам. Но приехав на Олимпиаду, она получила "другое отношение и другие эмоции".
Камила добавила, что ей было обидно выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе без национального гимна и родного флага. И вот после такого дискриминирующего скандала наше спортивное ведомство не придумало ничего лучше, чем выкинуть талантливую девушку из сборной, пишет "Царьград".
Напрашивается вопрос, кому должно в этой ситуации быть стыдно: Международному олимпийскому комитету, спортсменке или российскому Минспорта?
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.