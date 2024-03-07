Делают они, а стыдно нам. Чиновники Минспорта исключили из состава сборной Камилу Валиеву

Минспорта России исключило из состава сборной Камилу Валиеву

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство спорта России исключило из состав сборной России по фигурному катанию олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.

Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сделано это было якобы за нарушение антидопинговых правил. Между тем ранее спортсменка говорила, что она не принимала сознательно допинг. Она всегда следовала правилам. Но приехав на Олимпиаду, она получила "другое отношение и другие эмоции".

Камила добавила, что ей было обидно выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе без национального гимна и родного флага. И вот после такого дискриминирующего скандала наше спортивное ведомство не придумало ничего лучше, чем выкинуть талантливую девушку из сборной, пишет "Царьград".

Напрашивается вопрос, кому должно в этой ситуации быть стыдно: Международному олимпийскому комитету, спортсменке или российскому Минспорта?

Камила Валиева - Танцы на стёклах