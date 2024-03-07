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Дмитрий Плотников
Из Примадонны в пакостника. Общественники хотят признать иноагентом Аллу Пугачёву

Аллу Пугачëву требуют признать иноагентом после еë слов о "нормальных людях"

4:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярную некогда певицу Аллу Пугачёву потребовали признать иностранным агентом.

Аллу Пугачëву требуют признать иноагентом после еë слов о "нормальных людях"
Фото: социальные сети

Такое требование общественников появилось после слов артистки о том, что "нормальные люди не желают возвращаться в Россию".

А если говорить точнее, то с такой просьбой к Генпрокурору РФ Игорю Краснову обратились общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава этой организации Виталий Бородин. Они подчёркивают, что аргументов для такого решения достаточно: примадонна уехала из Российской Федерации в Израиль вскоре после начала специальной военной операции, не раз высказывая оттуда свою антироссийскую позицию.

Второе - Пугачёва неоднократно публично поддерживала своего супруга Максима Галкина*, которого кстати, уже признали иностранным агентом за спонсирование Вооружённых сил Украины и критику спецоперации.

По всей вероятности, последней каплей стали слова Аллы Борисовны, посвящённые певцу Стасу Михайлову. Напомню, он резко высказался о "знаменитостях", которые ругают Россию. Стас отметил, что эти "звезды" ведут себя некорректно, поскольку именно Россия дала им всё, сделав их богатыми и знаменитыми.

Вот в своём видеоролике Пугачёва и назвала Стаса нелицеприятным словом, кстати, косвенно назвав свою дочь Кристину Орбакайте "ненормальной". Тут опять напомню, прилетевшая из Соединённых Штатов в Россию Орбакайте сказала СМИ, что живёт в РФ и покидать её не собирается.

Вообще удивительно, что вокруг этой особы (Пугачёвой) постоянно поднимается какой-то шум. Признаюсь сразу, что никогда не был её поклонником, хотя осознаю, что в своё время она была весьма талантлива. Но даже старые заслуги не дают права певице становиться на путь мелкого пакостника собственной стране. Именно мелкого, поскольку все её действия выглядят жалко и несолидно.

А может быть, подзабытая артистка так привлекает внимание к собственной персоне? Ведь она понимает, что уже вышла "в тираж", а внимания зрителей, пусть и не поклонников, ей так хочется. Может быть здесь, как артистку её можно понять. Но нельзя её понять как гражданина.

Люди, а я сейчас имею в виду именно тех "деятелей" культуры, которые покинули страну и из-за рубежа говорят про Россию и россиян всякие гадости, или не понимают все геополитической ситуации в мире или даже не пытаются понять. Однако они делают глубокомысленные выводы, заявления, декларируют какие-то свои утопические желания по развалу страны. А ведь сегодня уже любому понятно, что делается это только ради сохранения своего "домика в Греции" или "квартирки в Италии". То есть, это банальная жадность и попытка сохранить свои активы за рубежом.

Очень подозреваю, что и некоторые наши артисты и ранее популярные телеведущие, находящиеся ещё здесь, но недовольные спецоперацией, и пока не делающие громких заявлений, тоже находятся в числе вышеупомянутых держателей активов за рубежом. Не вам ли президент Владимир Путин ещё несколько лет назад говорил, - "продавайте и выводите всё в Россию, иначе "замучаетесь пыль глотать", возвращая всё обратно"?

Но нет, вы же считали себя самыми умными, самыми талантливыми и практичными, поскольку смогли заработать своим лицедейством хоть какую-то деньгу. Вы тут же бросились скупать недвижимость за границей, поскольку мечтали свалить из России в любой момент. Вы не считаете себя гражданами России, а саму Россию не считаете своей Родиной. Для вас это концертная площадка, где можно просто набить кошелёк.

Просьбу о признании Аллы Пугачёвой иноагентом я поддерживаю. Считаю что после отъезда таких людей воздух в стране становится чище. Ну так и давайте с ними распрощаемся навсегда, а что делать с их российскими активами, пускай решает государство, а ещё находящимся в стране всяким там условным "ургантам-ивановым" пускай это послужит уроком.

* внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Аллу Пугачëву требуют признать иноагентом после еë слов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы алла пугачёва стас михайлов игорь краснов максим галкин
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