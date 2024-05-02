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Какими навыками нужно обладать или чему следует научиться, чтобы играть в регби

Базовые навыки для игры в регби

1:46
Спорт

Регби — это командный вид спорта. Если вы хотите начать в него играть, вам нужно обладать следующими навыками:

Базовые навыки для игры в регби
Фото: flickr.com by John Martinez Pavliga is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Бросайте быстро и точно, вращая мяч. Чтобы добиться хорошего броска, используйте обе руки и в первую очередь сосредоточьтесь на точности, каждый раз попадая товарищам по команде прямо в грудь. Как только вы почувствуете точность, можете приступать к профессиональному вращению.

Выполняйте подкат всем телом, а не только руками. Подкат — это навык, который можно развивать всю жизнь, но основы просты. Вы хотите позволить всему вашему телу выполнять работу, а не только рукам, чтобы защитить себя и быть уверенным, что вы уложите парня.

Атакуйте шайбы, чтобы изменить баланс сил в игре. Шайба — это ваш обычный шанс сохранить или перехватить мяч, а хороший нападающий — бесценный актив в команде. Если вы видите, как товарищ по команде падает с мячом, а вы находитесь поблизости, постарайтесь первым забить шайбу. Поставьте одну ногу на мяч так, чтобы он был под вами, затем наклонитесь в низкую спортивную позу. Когда вы вступаете с кем-то в контакт, выигрывайте шайбы, используя силу и рычаги воздействия.

Всегда поддерживайте товарищей по команде. Регби — это не вид спорта, в котором доминируют индивидуальные игроки. Даже самый лучший игрок не сможет ничего сделать без поддержки товарищей по команде, поскольку очень редко у спортсмена-одиночки есть пространство или время, чтобы сыграть самому. Как в защите, так и в нападении вы должны находиться в наилучшем возможном месте, чтобы поддержать своих товарищей по команде, несмотря ни на что.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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