Сын Фёдора Добронравова рассказал о состоянии отца после перенесённой операции

Сын звезды сериала "Сваты" Фёдора Добронравова рассказал о состоянии отца, который пережил экстренную операцию.
В начале 2024 года Фёдор Добронравов отменил свои спектакли из-за ухудшения состояния здоровья. Выяснилось, что актёру понадобилась срочная операция на позвоночнике.
Сын артиста Виктор Добронравов заверил, что с отцом сейчас всё в порядке. Артист, по его словам, даже включился в работу.
Для восстановления 62-летнему актёру назначили курс лечебной физкультуры.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.