Сын Фёдора Добронравова рассказал о состоянии отца после перенесённой операции

Виктор Добронравов рассказал о самочувствии отца после операции

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын звезды сериала "Сваты" Фёдора Добронравова рассказал о состоянии отца, который пережил экстренную операцию.

Фото: https://vk.com/fedordobronravov by ВК-аккаунт Фёдора Добронравова is licensed under public domain

В начале 2024 года Фёдор Добронравов отменил свои спектакли из-за ухудшения состояния здоровья. Выяснилось, что актёру понадобилась срочная операция на позвоночнике.

Сын артиста Виктор Добронравов заверил, что с отцом сейчас всё в порядке. Артист, по его словам, даже включился в работу.

Для восстановления 62-летнему актёру назначили курс лечебной физкультуры.