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Сын Фёдора Добронравова рассказал о состоянии отца после перенесённой операции

Виктор Добронравов рассказал о самочувствии отца после операции

0:37
Шоу-бизнес

Сын звезды сериала "Сваты" Фёдора Добронравова рассказал о состоянии отца, который пережил экстренную операцию. 

Виктор Добронравов рассказал о самочувствии отца после операции
Фото: https://vk.com/fedordobronravov by ВК-аккаунт Фёдора Добронравова is licensed under public domain

В начале 2024 года Фёдор Добронравов отменил свои спектакли из-за ухудшения состояния здоровья. Выяснилось, что актёру понадобилась срочная операция на позвоночнике. 

Сын артиста Виктор Добронравов заверил, что с отцом сейчас всё в порядке. Артист, по его словам, даже включился в работу. 

Для восстановления 62-летнему актёру назначили курс лечебной физкультуры.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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