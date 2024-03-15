Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года

Звезда серила "Сваты" Фёдор Добронравов уходит в годовой отпуск по состоянию здоровья.
Telegram-канал SHOT сообщает, что 62-летний актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до января 2025-го, так как ему требуется долгая реабилитация после перенесённой операции.
По сообщению SHOT, в конце февраля актёру удалили дискоостеофитный комплекс на верхних позвонках (образование, вызванное остеохондрозом). 7 марта Добронравова уже выписали домой. Актёру назначили курс лечебной физкультуры и лечение с помощью медикаментозных препаратов.
После хирургического вмешательства операции звезда театра и кино решил отказаться от участия во всех спектаклях до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что Добронравов отказался от съёмок в сериале "Сваты".
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