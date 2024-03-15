Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года

Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли на 2024 год

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда серила "Сваты" Фёдор Добронравов уходит в годовой отпуск по состоянию здоровья.

Фото: ВК-аккаунт Добронравова

Telegram-канал SHOT сообщает, что 62-летний актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до января 2025-го, так как ему требуется долгая реабилитация после перенесённой операции.

По сообщению SHOT, в конце февраля актёру удалили дискоостеофитный комплекс на верхних позвонках (образование, вызванное остеохондрозом). 7 марта Добронравова уже выписали домой. Актёру назначили курс лечебной физкультуры и лечение с помощью медикаментозных препаратов.

После хирургического вмешательства операции звезда театра и кино решил отказаться от участия во всех спектаклях до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что Добронравов отказался от съёмок в сериале "Сваты".