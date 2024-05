Доллар выше 100 рублей выгоден для экономики России, считает известный экономист

Заместитель директора Института «Центр развития» при НИУ ВШЭ Валерий Миронов в интервью агентству «Прайм», подтвердил обоснованность прогноза Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к 2026 году может превысить 100 рублей. Миронов объяснил, что динамика курса рубля зависит от множества переменных факторов, а прогнозирование валютных курсов осуществляется на основе сложных экономических моделей.

Фото: Openverse by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0