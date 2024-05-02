Доллар выше 100 рублей выгоден для экономики России, считает известный экономист

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Доллар за 100 рублей к 2026 году? Эксперт ВШЭ объясняет, почему это возможно

Экономика

Заместитель директора Института «Центр развития» при НИУ ВШЭ Валерий Миронов в интервью агентству «Прайм», подтвердил обоснованность прогноза Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к 2026 году может превысить 100 рублей. Миронов объяснил, что динамика курса рубля зависит от множества переменных факторов, а прогнозирование валютных курсов осуществляется на основе сложных экономических моделей.

Доллар за 100 рублей к 2026 году? Эксперт ВШЭ объясняет, почему это возможно
Фото: Openverse by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0

«Результаты таких прогнозов формируются на основе множества предпосылок и математических вычислений, вложенных в модель, и в достоверности этих результатов приходится убеждаться на практике», — заметил он.

Специалист также подчеркнул, что слабый национальный валютный курс может оказаться выгодным для экономики страны: он способствует увеличению доходов от экспорта и снижению объемов импорта, что положительно сказывается на бюджете.

Миронов заключил, что хотя прогноз курса доллара в 100 рублей и выше кажется логичным на данный момент, ситуация на валютном рынке может значительно измениться в течение следующих трех лет.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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