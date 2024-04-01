Деньги в обмен на эксклюзив. Известный бразильский журнал внес залог за футболиста Алвеса, чтобы он дал интервью изданию

Известный бразильский журнал внес залог в миллион евро за экс-защитника клуба "Барселона" Дани Алвеса, чтобы он вышел из тюрьмы. Об этом пишет портал "СЭ", ссылаясь на издание Mundo Deportivo.
Журнал внес залог взамен на получение эксклюзивного материала о жизни футболиста, которого посадили за изнасилование. Планируется интервью с Алвесом в формате документального видео.
Напомним, что 22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Дани Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе в 2022-м году. Футболиста выпустили из тюрьмы 25 марта 2024-го года под залог в миллион евро.
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