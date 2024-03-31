Хоккеист Терещенко дал свой прогноз по поводу финалистов Кубка Гагарина-2024

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко, опираясь на свой опыт и знания, сделал свой прогноз на финальную серию текущего розыгрыша плей-офф КХЛ.
Терещенко считает, что в финале чемпионата сойдутся команды "Локомотив" и "Металлург", при этом не исключая возможности успеха "Авангарда" из Екатеринбурга.
"Какие команды окажутся в финале? Я думаю, что "Локомотив" и "Металлург". Екатеринбург тоже не сбрасываю со счетов, потому что команда провела первые два раунда очень прилично, обыграв "Ак Барс" и СКА", — сказал Терещенко, слова которого приводит Metaratings.ru.
"Металлург" в седьмой раз достиг полуфинала Кубка Гагарина и сыграет против "Автомобилиста", начиная серию матчей в Магнитогорске 3 апреля. В то же время, серия между "Локомотивом" (Ярославль) и "Трактором" (Челябинск) стартует в Ярославле 2 апреля.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.