Хоккеист Терещенко дал свой прогноз по поводу финалистов Кубка Гагарина-2024

Трёхкратный чемпион мира Терещенко считает, что в финале Кубка Гагарина окажутся "Металлург" и "Локомотив"

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко, опираясь на свой опыт и знания, сделал свой прогноз на финальную серию текущего розыгрыша плей-офф КХЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by GagarinuvPohar.jpg: SimcaCZE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Терещенко считает, что в финале чемпионата сойдутся команды "Локомотив" и "Металлург", при этом не исключая возможности успеха "Авангарда" из Екатеринбурга.

"Какие команды окажутся в финале? Я думаю, что "Локомотив" и "Металлург". Екатеринбург тоже не сбрасываю со счетов, потому что команда провела первые два раунда очень прилично, обыграв "Ак Барс" и СКА", — сказал Терещенко, слова которого приводит Metaratings.ru.

"Металлург" в седьмой раз достиг полуфинала Кубка Гагарина и сыграет против "Автомобилиста", начиная серию матчей в Магнитогорске 3 апреля. В то же время, серия между "Локомотивом" (Ярославль) и "Трактором" (Челябинск) стартует в Ярославле 2 апреля.

СПАРТАК – МЕТАЛЛУРГ | КХЛ Обзор Кубка Гагарина 2024 | Матч №6