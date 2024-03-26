Двукратный чемпион ОИ Кожевников рассказал, кого считает фаворитом Кубка Гагарина

Двукратный чемпион ОИ Кожевников считает, что фаворитом Кубка Гагарина является "Трактор"

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Бывший олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отметил, что вратари сыграют решающую роль в борьбе за Кубок Гагарина.

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Кожевников назвал Закари Фукале из "Трактора" одним из сильнейших вратарей в лиге и отметил, что именно благодаря его уверенной игре команда стала фаворитом турнира.

"Все играют нормально, команды собрались достойные — и по подбору игроков, и по системе игровой. Все решают вратари, пока лучший у Челябинска. Фукале — один из сильнейших вратарей в лиге, он тащит, во многом его игра помогла пройти "Динамо", — сказал Кожевников.

Эксперт также подчеркнул, что все команды, участвующие в Кубке Гагарина, представляют собой достойное соперничество и имеют качественный состав игроков и грамотную игровую систему. Однако, по его мнению, вратарский состав играет решающую роль в исходе игр, и на данный момент именно Фукале является наиболее впечатляющим голкипером.

Финальный матч серии "Трактор" — "Динамо" завершился со счётом 5:4 в пользу "Трактора". В полуфинале "Трактор" встретится с победителем пары "Локомотив" — "Авангард", где "Локомотив" ведёт в серии со счетом 3:1, напоминает Газета.Ru.

Ранее Международная Федерация Хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах в 2022 году. Это решение было принято после того, как Всемирное антидопинговое агентство объявило о нарушении российской антидопинговой системы. В связи с этим российские хоккеисты не смогут выступать на Олимпийских играх и других международных соревнованиях до декабря 2022 года.

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