Чемпион ОИ Кожевников рассказал, у кого больше шансов победить в Кубке Гагарина

Олимпийский чемпион Кожевников рассказал, какие команды являются претендентами на Кубок Гагарина

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился своим мнением о претендентах на Кубок Гагарина-2024 в КХЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by GagarinuvPohar.jpg: SimcaCZE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам спортсмена, в лиге есть шесть команд, которые способны бороться за этот престижный трофей, причём более сильными выглядят команды Западной конференции.

Кожевников назвал несколько претендентов на Кубок Гагарина.

"Претендентов на Кубок Гагарина много: СКА, ЦСКА, несмотря на текущие трудности, 100% — "Спартак". Отмечу еще "Локомотив", "Ак Барс". Плюс, мне кажется, шансы есть у Уфы" — заявил Кожевников, слова которого приводит Газета.Ru.

В настоящее время Кубок Гагарина принадлежит ЦСКА, который одержал победу в финале над "Ак Барс". Также следует отметить, что российские игроки временно отстранены от участия в международных турнирах. Отстранение будет продолжаться до конца сезона 2023/2024.

Решение о возможности возвращения российских и белорусских национальных команд будет рассмотрено Международной федерацией хоккея в марте 2024 года.