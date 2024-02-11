Чемпион ОИ Кожевников рассказал, у кого больше шансов победить в Кубке Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился своим мнением о претендентах на Кубок Гагарина-2024 в КХЛ.
По словам спортсмена, в лиге есть шесть команд, которые способны бороться за этот престижный трофей, причём более сильными выглядят команды Западной конференции.
Кожевников назвал несколько претендентов на Кубок Гагарина.
"Претендентов на Кубок Гагарина много: СКА, ЦСКА, несмотря на текущие трудности, 100% — "Спартак". Отмечу еще "Локомотив", "Ак Барс". Плюс, мне кажется, шансы есть у Уфы" — заявил Кожевников, слова которого приводит Газета.Ru.
В настоящее время Кубок Гагарина принадлежит ЦСКА, который одержал победу в финале над "Ак Барс". Также следует отметить, что российские игроки временно отстранены от участия в международных турнирах. Отстранение будет продолжаться до конца сезона 2023/2024.
Решение о возможности возвращения российских и белорусских национальных команд будет рассмотрено Международной федерацией хоккея в марте 2024 года.
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