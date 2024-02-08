Олимпийский чемпион Кожевников считает, что возвращение игроков НХЛ на ОИ — это очень хорошо для хоккея

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший хоккеист Александр Кожевников высказал своё мнение относительно возвращения игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийские игры.

Фото: Wikipedia by Chase N. from Marysville, WA, USA. is licensed under CC BY-SA 2.0

Спортсмен считает, что принятое решение является правильным шагом для развития хоккея. Кожевников полагает, что участие всех сильнейших команд на Олимпийских играх содействует увеличению интереса со стороны зрителей и привлекательности соревнований.

Кожевников также отмечает, что хоккеисты из Канады ранее не всегда выступали на Олимпиадах в полном составе, и поэтому возвращение НХЛ на Олимпийские игры поможет повысить интерес к этому турниру.

"Конечно лучше, чтобы были все сильнейшие. Это большие деньги, смотрибельность какая будет! Мы-то и раньше участвовали, а канадцы давно не играли сильнейшим составом на Олимпиаде, им нужно возвращать интерес к этому турниру", — сказал Кожевников, слова которого приводит Газета.Ru.

Комиссионер НХЛ, Гэри Беттмэн, объявил официальном участии хоккеистов НХЛ на двух ближайших Олимпийских хоккейных турнирах — в 2026 и 2030 годах.

Ранее, из-за проблемы согласования условий участия между владельцами клубов НХЛ и профсоюзом игроков, команды не участвовали в Олимпийских играх 2018 и 2022 годов. Однако, соглашение о возвращении НХЛ на Олимпийские игры было прописано в последнем коллективном договоре.