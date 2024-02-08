Олимпийский чемпион Кожевников считает, что возвращение игроков НХЛ на ОИ — это очень хорошо для хоккея

Бывший хоккеист Александр Кожевников высказал своё мнение относительно возвращения игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийские игры.
Спортсмен считает, что принятое решение является правильным шагом для развития хоккея. Кожевников полагает, что участие всех сильнейших команд на Олимпийских играх содействует увеличению интереса со стороны зрителей и привлекательности соревнований.
Кожевников также отмечает, что хоккеисты из Канады ранее не всегда выступали на Олимпиадах в полном составе, и поэтому возвращение НХЛ на Олимпийские игры поможет повысить интерес к этому турниру.
"Конечно лучше, чтобы были все сильнейшие. Это большие деньги, смотрибельность какая будет! Мы-то и раньше участвовали, а канадцы давно не играли сильнейшим составом на Олимпиаде, им нужно возвращать интерес к этому турниру", — сказал Кожевников, слова которого приводит Газета.Ru.
Комиссионер НХЛ, Гэри Беттмэн, объявил официальном участии хоккеистов НХЛ на двух ближайших Олимпийских хоккейных турнирах — в 2026 и 2030 годах.
Ранее, из-за проблемы согласования условий участия между владельцами клубов НХЛ и профсоюзом игроков, команды не участвовали в Олимпийских играх 2018 и 2022 годов. Однако, соглашение о возвращении НХЛ на Олимпийские игры было прописано в последнем коллективном договоре.
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