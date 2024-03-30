Поступь юных гидронавтов: в Москве прошли соревнования "подводников"

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В Москве выявляли лучших юных подводников

Спорт

Недавно в Москве прошли соревнования по подводному плаванию "Весенние старты 2024" и "Будущие покорители Вселенной 2024".

В Москве выявляли лучших юных подводников
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

Корреспондент Pravda.Ru побывал на этих стартах и узнал, а что же это за вид спорта.

Плавание в классических ластах отлично подходит для развития сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышечный корсет — улучшает гибкость всего организма и подвижность суставов.

В отличие от сухопутных видов спорта, при плавании в ластах, практически отсутствует ударная нагрузка на суставную сумку колена и на позвоночник, в связи с этим данная дисциплина подводного спорта не вредит опорно-двигательному аппарату, рассказывает тренер и судья соревнований Денис Обухов.

"Тренировка скоростной выносливости позволяет хорошо стимулировать развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а скорость перемещения спортсмена в водной среде, значительно превышающая скорость в классическом плавании, улучшает эффект лимфодренажного массажа и отлично стимулирует кожные покровы, а также периферическую нервную деятельность. И обязательно стоит отметить, что визуальная картинка в моменте очень привлекательна, спортсмены уподобляются морским животным, и напористо и грациозно преодолевают дистанцию презрев все силы сопротивления воды!" — подытожил тренер.

Как всегда, на соревнованиях немало новичков. Пришли ребята с разным уровнем подготовки. Но от этого состязания не стали менее зрелищными и зажигательными. Как говорится, вода "кипела" от накала борьбы.

Соревнования прошли отлично, на стартах было море улыбок счастливых детей и родителей. Проигравших не было — как всегда, победила дружба.

Подводное плавание
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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