Россия вступает на путь полного отделения от глобалистского содома

Новая стратегия изменит внутреннюю, экономическую и культурную политику РФ

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Что сегодня поможет реализовать практические законодательные инициативы в области миграции?

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Призывы в СМИ к искреннею коррупции в этой сфере пока серьёзного результата не дают.

Поэтому наши коллеги решили создать Фонд Царьград, который будет объединять сам телеканал и все их возможности, плюс сюда войдёт Институт Царьград с аналитиками и все благотворительные проекты с Фондом Святителя Василия Великого.

"В 2022 году мы опубликовали важнейшую, последнюю главу книги "Империя" — "Образ будущего". Там описано, как должна выглядеть Россия нашей мечты. Россия, где русские многодетные семьи живут в собственных просторных домах в сильной, суверенной, великой стране. Россия, которая ни от кого не зависит, которая гордится собственной культурой. Россия, которая полностью отделилась от глобалистского содома", — пишет "Царьград".

Всё это призвано решить стратегические задачи для нашего государства, отмечает издание. Путь простым не будет, нужна стратегия развития, а также её выполнение впоследствии, подытожили в телеканале.