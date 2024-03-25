Что сегодня поможет реализовать практические законодательные инициативы в области миграции?
Призывы в СМИ к искреннею коррупции в этой сфере пока серьёзного результата не дают.
Поэтому наши коллеги решили создать Фонд Царьград, который будет объединять сам телеканал и все их возможности, плюс сюда войдёт Институт Царьград с аналитиками и все благотворительные проекты с Фондом Святителя Василия Великого.
"В 2022 году мы опубликовали важнейшую, последнюю главу книги "Империя" — "Образ будущего". Там описано, как должна выглядеть Россия нашей мечты. Россия, где русские многодетные семьи живут в собственных просторных домах в сильной, суверенной, великой стране. Россия, которая ни от кого не зависит, которая гордится собственной культурой. Россия, которая полностью отделилась от глобалистского содома", — пишет "Царьград".
Всё это призвано решить стратегические задачи для нашего государства, отмечает издание. Путь простым не будет, нужна стратегия развития, а также её выполнение впоследствии, подытожили в телеканале.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.