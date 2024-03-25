Террористы убивавшие в "Крокусе". Досье, факты, характеристики

Басманный суд 25 марта арестовал террористов, устроивших кровавую бойню в Красногорске.
А кто же эти граждане Таджикистана?
Первый обвиняемый — Далерджон Мирзоев.
В сети его сперва ошибочно прозвали главарём. Но позже мы вернёмся к настоящему вожаку банды.
Мирзоеву 32 года, он гражданин Таджикистана, женат, имеет четверо детей, из них две полуторагодовалые близняшки.
Он не раз нарушал миграционный закон РФ, находился в поле зрения правоохранителей. В 2011 году был привлечён к ответственности за нарушение обязательных правил депортации. Сначала был задержан за нарушение миграционного законодательства и помещён в центр временного содержания. Но сбежал оттуда или в нарушение закона просто не выехал из России в предписанный срок.
Жил и работал Мирзоев на полулегальном положении, то возвращаясь в Таджикистан, то приезжая в РФ. До последнего времени был таксистом.
Временно зарегистрирован в Новосибирске (на 3 месяца).
В суде общался через переводчика, поскольку (по его словам) по-русски не понимает и не говорит.
На первом допросе сказал, что около трёх недель до 22 марта жил в "хостеле на трассе". Якобы со знакомым приобрёл автомобиль для работы в такси. За полторы недели до теракта в "Крокус сити холле" познакомился в соцсети с неким Абдуллой, жаловался, что с деньгами проблема.
Вместе с подельниками подъехал на автомобиле к ТРЦ, и уже на парковке стал стрелять по людям. За 18 минут вместе с другими преступниками в здании расстрелял десятки человек. После поджога зала, ходил и добивал раненых ножом.
Вину признал в полном объёме. Арестован до 22 мая.
Второй обвиняемый — Саидакрами Муродали Рачабализода.
В сети его прозвали "Ухо" — из-за травмы.
Ему 30 лет, он гражданин Таджикистана, женат, есть ребёнок, нигде официально не работал, образование неоконченное среднее.
Тоже заявил, что не помнит, в каком городе зарегистрирован, однако телеканал RT утверждает, что у него была регистрация в Подольске, по улице Индустриальная.
В 2018 году его оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил пребывания в РФ — мигрант превысил трёхмесячный срок пребывания в Российской Федерации. Тогда его обязали провести "контролируемый самостоятельный выезд" из страны.
Кадры из Красногорска, опубликованные в социальных сетях показывают, что он расстреливал в упор из автоматического оружия лежащих на полу людей в коридоре и концертном зале.
Сказал, что "по-русски не знает". Заявил, что имевшееся оружие его подельники скинули на трассу из автомобиля до того, как они были схвачены силовиками в Брянской области.
Вину признал в полном объёме. Арестован до 22 мая.
Третий обвиняемый — Фаридуни Шамсидин.
В Интернете его сначала прозвали "Телефонист" (после появившейся фотографии с проводами), но позже оказалось, что это и есть главарь этой группы. Именно на него вышли кураторы в Турции. Он был единственным, с кем контактировал "проповедник", заказавший кровавую акцию.
Приехал в Москву 4 марта. Фаридуни получал инструкции и инструктировал остальных террористов — давал "уроки", распределял роли и передавал план от куратора.
25 лет, гражданин Таджикистана, женат, есть 8-месячный ребёнок.
Зарегистрирован в Красногорске, был трудоустроен на фабрике в Подольске.
На первом допросе сказал, что "стрелял в людей за 500 тысяч рублей". Там же сказал, что оружие достали люди, вышедшие на него через Telegram-канал. К теракту готовился месяц.
Расстреливал посетителей и сотрудников "Крокуса".
Как и остальные, общался через переводчика. Вину признал в полном объёме. Арестован до 22 мая.
Четвёртый обвиняемый — Мухаммадсобир Файзов.
В Интернете его прозвали "Глаз" — при задержании в Брянской области был ранен и у него вывалился глаз из глазницы.
19 лет, гражданин Таджикистана, не женат, детей нет. Занимался единоборствами.
Был устроен в барбершоп в городе Иваново, зарегистрирован там же. Проработал 2 месяца, уволился, переехал в другой город.
Образование среднее, ранее не судим.
Снимал видео, распространяемое в Интернете как запись от лица исполнителей.
Был за рулём машины, на которой они скрылись из "Крокуса". Именно он специально сбил восьмилетнего ребёнка. Мальчик выжил.
На кадрах допроса в больнице он ничего толком не говорит, скорее всего, из-за ранения.
Как и остальные, общался через переводчика.
На заседание привезли в сопровождении медиков на кресле с катетером и мочеприёмником.
Вину признал.
500 тыс. рублей — это был итоговый "гонорар" за чудовищное преступление, деньги должны были поделить на всех. При задержании они путались, сколько именно им должны были выплатить — полмиллиона или миллион. Но предоплату — 250 тыс. рублей на карточку Фаридуни они получили.
До начала планирования все четверо знакомы не были, жили в разных местах.
Под сиренью отлично растут эти растения.