Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Террористы убивавшие в "Крокусе". Досье, факты, характеристики

Всё досье на террористов, убивавших людей в "Крокус сити холл"

Происшествия » Глобальные » Терроризм

Басманный суд 25 марта арестовал террористов, устроивших кровавую бойню в Красногорске.

Всё досье на террористов, убивавших людей в "Крокус сити холл"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

А кто же эти граждане Таджикистана?

Первый обвиняемый — Далерджон Мирзоев.

В сети его сперва ошибочно прозвали главарём. Но позже мы вернёмся к настоящему вожаку банды.

Данные

Мирзоеву 32 года, он гражданин Таджикистана, женат, имеет четверо детей, из них две полуторагодовалые близняшки.

Он не раз нарушал миграционный закон РФ, находился в поле зрения правоохранителей. В 2011 году был привлечён к ответственности за нарушение обязательных правил депортации. Сначала был задержан за нарушение миграционного законодательства и помещён в центр временного содержания. Но сбежал оттуда или в нарушение закона просто не выехал из России в предписанный срок.

Жил и работал Мирзоев на полулегальном положении, то возвращаясь в Таджикистан, то приезжая в РФ. До последнего времени был таксистом.
Временно зарегистрирован в Новосибирске (на 3 месяца).

Допрос на суде

В суде общался через переводчика, поскольку (по его словам) по-русски не понимает и не говорит.

На первом допросе сказал, что около трёх недель до 22 марта жил в "хостеле на трассе". Якобы со знакомым приобрёл автомобиль для работы в такси. За полторы недели до теракта в "Крокус сити холле" познакомился в соцсети с неким Абдуллой, жаловался, что с деньгами проблема.

Теракт

Вместе с подельниками подъехал на автомобиле к ТРЦ, и уже на парковке стал стрелять по людям. За 18 минут вместе с другими преступниками в здании расстрелял десятки человек. После поджога зала, ходил и добивал раненых ножом.

Суд

Вину признал в полном объёме. Арестован до 22 мая.

Второй обвиняемый — Саидакрами Муродали Рачабализода.

В сети его прозвали "Ухо" — из-за травмы.

Данные

Ему 30 лет, он гражданин Таджикистана, женат, есть ребёнок, нигде официально не работал, образование неоконченное среднее.

Тоже заявил, что не помнит, в каком городе зарегистрирован, однако телеканал RT утверждает, что у него была регистрация в Подольске, по улице Индустриальная.

В 2018 году его оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил пребывания в РФ — мигрант превысил трёхмесячный срок пребывания в Российской Федерации. Тогда его обязали провести "контролируемый самостоятельный выезд" из страны.

Теракт

Кадры из Красногорска, опубликованные в социальных сетях показывают, что он расстреливал в упор из автоматического оружия лежащих на полу людей в коридоре и концертном зале.

Допрос

Сказал, что "по-русски не знает". Заявил, что имевшееся оружие его подельники скинули на трассу из автомобиля до того, как они были схвачены силовиками в Брянской области.

Суд

Вину признал в полном объёме. Арестован до 22 мая.

Третий обвиняемый — Фаридуни Шамсидин.

В Интернете его сначала прозвали "Телефонист" (после появившейся фотографии с проводами), но позже оказалось, что это и есть главарь этой группы. Именно на него вышли кураторы в Турции. Он был единственным, с кем контактировал "проповедник", заказавший кровавую акцию.
Приехал в Москву 4 марта. Фаридуни получал инструкции и инструктировал остальных террористов — давал "уроки", распределял роли и передавал план от куратора.

Данные

25 лет, гражданин Таджикистана, женат, есть 8-месячный ребёнок.

Зарегистрирован в Красногорске, был трудоустроен на фабрике в Подольске.

Допрос

На первом допросе сказал, что "стрелял в людей за 500 тысяч рублей". Там же сказал, что оружие достали люди, вышедшие на него через Telegram-канал. К теракту готовился месяц.

Теракт

Расстреливал посетителей и сотрудников "Крокуса".

Суд

Как и остальные, общался через переводчика. Вину признал в полном объёме. Арестован до 22 мая.

Четвёртый обвиняемый — Мухаммадсобир Файзов.

В Интернете его прозвали "Глаз" — при задержании в Брянской области был ранен и у него вывалился глаз из глазницы.

Данные

19 лет, гражданин Таджикистана, не женат, детей нет. Занимался единоборствами.

Был устроен в барбершоп в городе Иваново, зарегистрирован там же. Проработал 2 месяца, уволился, переехал в другой город.

Образование среднее, ранее не судим.

Теракт

Снимал видео, распространяемое в Интернете как запись от лица исполнителей.

Был за рулём машины, на которой они скрылись из "Крокуса". Именно он специально сбил восьмилетнего ребёнка. Мальчик выжил.

Допрос

На кадрах допроса в больнице он ничего толком не говорит, скорее всего, из-за ранения.

Как и остальные, общался через переводчика.

Cуд

На заседание привезли в сопровождении медиков на кресле с катетером и мочеприёмником.

Вину признал.

Цена вопроса

500 тыс. рублей — это был итоговый "гонорар" за чудовищное преступление, деньги должны были поделить на всех. При задержании они путались, сколько именно им должны были выплатить — полмиллиона или миллион. Но предоплату — 250 тыс. рублей на карточку Фаридуни они получили.

До начала планирования все четверо знакомы не были, жили в разных местах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы брянск теракт
Новости Все >
Рейс из Москвы в Ереван задержали из-за ложной информации о бомбе
Отдых на курортах России подорожает на 20%
Эксперты назвали идеальные породы собак для детей
В Ставрополье за этот год зафиксировано три случая проглатывания детьми магнитных шариков
РСА: Дагестан — лидер по числу страховых случаев по ОСАГО
Рассказываем как бороться с ржавчиной на груши
Из больницы выписали 16 пострадавших в результате теракта в "Крокусе"
В Закарпатье произошел митинг против методов мобилизации
Соловьёв сомневается, что УЕФА допустит юношеские сборные России к турнирам в 2024 году
Известные актёры, которые смогли вылечиться от заикания
Популярное
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут

Под сиренью отлично растут эти растения.

Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Всё досье на террористов, убивавших людей в "Крокус сити холл" Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Последние материалы
СК РФ: организаторы теракта в "Крокус сити холле" устанавливаются
Множество способов, но никакого закона: наклейки "Ребенок в машине" и их статус с точки зрения ГИБДД
Всё досье на террористов, убивавших людей в "Крокус сити холл"
Рейс из Москвы в Ереван задержали из-за ложной информации о бомбе
Отдых на курортах России подорожает на 20%
Эксперты назвали идеальные породы собак для детей
В Ставрополье за этот год зафиксировано три случая проглатывания детьми магнитных шариков
РСА: Дагестан — лидер по числу страховых случаев по ОСАГО
Рассказываем как бороться с ржавчиной на груши
Из больницы выписали 16 пострадавших в результате теракта в "Крокусе"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников