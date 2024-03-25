Пожизненное или... домой. Адвокат попросил отпустить убивавшего людей в "Крокусе"

Адвокат просил не арестовывать террориста, убивавшего людей в "Крокусе"

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве сегодня, 25 марта, ночью Басманный суд избрал меру пресечения для террористов, убивших в подмосковном "Крокус сити холл" более 130 человек.

Фото: t.me by МЧС России

Казалось бы, понятно, что их ждёт высшая мера наказания — пожизненный срок. Но у одного из адвокатов хватило "профессионализма" попросить судью… отпустить многодетного отца Далерджона Мирзоева домой — в Таджикистан.

На суде были и другие странные моменты, пишет "Царьград". Например, двое террористов "вдруг" перестали понимать русский язык и затребовали переводчика. Также никто из них нигде официально не трудоустроен. Кстати, они даже не помнят, по какому адресу зарегистрированы в РФ.

Как они находились в Российской Федерации, почему нелегально работали и ещё умудрились получить здесь регистрацию, не совсем понятно, подытожил телеканал.

Все арестованы до 22 мая. Убийцам предъявлено обвинение по ст. 205 УК России.

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