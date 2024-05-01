Ирину Дубцову умилили романтические снимки сына с чемпионкой по спортивным танцам Тоней Худяковой

Певица Ирина Дубцова поддержала сына, который закрутил любовь с танцовщицей Тоней Ходяковой.
Сын выпускницы "Фабрики звёзд" Артем Черницын встречается с 17-летней наследницей успешного клипмейкера Павла Худякова, чемпионкой по спортивным танцам Тоней Худяковой.
Дубцова горячо одобряет выбор сыана. Она прокомментировала фото сына с избранницей. Влюблённые отдыхают в Дубае.
"Мои-и-и", — написала Дубцова под романтическими кадрами.
Ранее Дубцова заступилась за невесту сына после того, как хейтеры зявили, что Тоня Худякова выглядит старше своих лет.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.