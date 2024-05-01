Ирину Дубцову умилили романтические снимки сына с чемпионкой по спортивным танцам Тоней Худяковой

Ирина Дубцова порадовалась тому, что её сын нашёл себе хорошую девушку

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова поддержала сына, который закрутил любовь с танцовщицей Тоней Ходяковой.

Фото: https://www.instagram.com/temvch by Инстаграм.Артёма Черницына is licensed under public domain

Сын выпускницы "Фабрики звёзд" Артем Черницын встречается с 17-летней наследницей успешного клипмейкера Павла Худякова, чемпионкой по спортивным танцам Тоней Худяковой.

Дубцова горячо одобряет выбор сыана. Она прокомментировала фото сына с избранницей. Влюблённые отдыхают в Дубае.

"Мои-и-и", — написала Дубцова под романтическими кадрами.

Ранее Дубцова заступилась за невесту сына после того, как хейтеры зявили, что Тоня Худякова выглядит старше своих лет.