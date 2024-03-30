Тарасова резко ответила на слова Баха об избежании байкота ОИ-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что организация избежала бойкота Олимпиады-2024 в Париже.
По словам главы МОК, комитет делает все грамотно, если в итоге "обе стороны счастливы не на 100 процентов".
"Почему мы должны быть довольны? Считаю, что условия, при которых наши спортсмены будут участвовать на Олимпиаде, отличаются от всех других", — приводит портал "Спорт Экспресс" слова Тарасовой.
Она назвала безобразнейшими, оскорбительными и унизительными условия, которые выдвигает МОК для россиян. Хотя наши спортсмены долгие годы были украшением этих соревнований.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.