Тарасова резко ответила на слова Баха об избежании байкота ОИ-2024

Татьяна Тарасова: МОК выдвигает безобразнейшие условия

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что организация избежала бойкота Олимпиады-2024 в Париже.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам главы МОК, комитет делает все грамотно, если в итоге "обе стороны счастливы не на 100 процентов".

"Почему мы должны быть довольны? Считаю, что условия, при которых наши спортсмены будут участвовать на Олимпиаде, отличаются от всех других", — приводит портал "Спорт Экспресс" слова Тарасовой.

Она назвала безобразнейшими, оскорбительными и унизительными условия, которые выдвигает МОК для россиян. Хотя наши спортсмены долгие годы были украшением этих соревнований.