Анатолий Чайковский поддержал участие россиян в Олимпиаде в Париже

Журналист, экс-главред журнала "Физкультура и спорт", а также муж известного тренера по фигурному катанию Елены Чайковской Анатолий Чайковский поддержал участие россиян в Олимпийских играх в Париже.
"Если человек завоевал олимпийскую лицензию — пусть отправляется в Париж. Да, с ограничениями, без флага и гимна, но все равно весь мир будет знать, что это наш спортсмен", — приводит его слова портал "СЭ".
Елена Чайковская же заявила, что она бы на таких условиях ни за что бы не отправилась на Олимпиаду, потому что нельзя позволять "вытирать о себя ноги".
По словам Анатолия, спортсмены сами должны принимать решение, без оглядки на политику.
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