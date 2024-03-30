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Анатолий Чайковский поддержал участие россиян в Олимпиаде в Париже

Анатолий Чайковский: Если человек завоевал олимпийскую лицензию — пусть отправляется в Париж

0:40
Спорт

Журналист, экс-главред журнала "Физкультура и спорт", а также муж известного тренера по фигурному катанию Елены Чайковской Анатолий Чайковский поддержал участие россиян в Олимпийских играх в Париже.

Анатолий Чайковский: Если человек завоевал олимпийскую лицензию — пусть отправляется в Париж
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Если человек завоевал олимпийскую лицензию — пусть отправляется в Париж. Да, с ограничениями, без флага и гимна, но все равно весь мир будет знать, что это наш спортсмен", — приводит его слова портал "СЭ".

Елена Чайковская же заявила, что она бы на таких условиях ни за что бы не отправилась на Олимпиаду, потому что нельзя позволять "вытирать о себя ноги".

По словам Анатолия, спортсмены сами должны принимать решение, без оглядки на политику.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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