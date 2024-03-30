Три лучших упражнения с гантелями для вашей спину, которые ориентированы на разный уровень физической подготовки

Лучшие упражнения с гантелями для спины

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Гантели — отличный тренировочный инструмент для наращивания силы, мускулатуры и выносливости. Это одно из самых эффективных приспособлений, которое вы можете использовать в тренажерном зале. Давайте посмотрим, какие упражнения с гантелями можно сделать, чтобы укрепить и нарастить мышцы спины.

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Новичок. Гребок с гантелями для поддержки груди.

Установите наклонную скамью под углом 30 или 45 градусов.

Лягте лицом вниз на скамью так, чтобы ваша голова была выше верха скамьи. Возьмите по паре гантелей в каждую руку ладонями друг к другу.

Начните движение, подтягивая локти вверх и назад к бедрам. Тяните, пока локти не окажутся на одном уровне с боками или немного выше их. Держите плечи опущенными подальше от ушей.

Завершите повторение, опуская гантели обратно к полу, пока ваши руки не станут прямыми.

Совет: если вы считаете это положение в ряду с опорой на грудь неудобным. Вы можете пропустить это упражнение и перейти сразу к 3-точечному ряду с гантелями, приведенному ниже.

Промежуточный уровень. Стойка с гантелями в 3 точка.

Встаньте в широкую стойку перед скамьей, ящиком или другой возвышенной поверхностью.

Примите согнутое положение, слегка согнув колени, отведя бедра назад и положив не вытягивающую руку на скамью. Возьмите гантель другой рукой.

Начните движение, потянув локоть руки, держащей гантель, вверх и назад к бедру. Тяните, пока локоть не окажется на одном уровне с вашим боком или немного за ним. Опустите плечи подальше от ушей и держите поддерживающую руку прямой.

Завершите повторение, опуская вес обратно к полу, пока ваша рука не выпрямится.

Продвинутый уровень. Гантельный ряд в наклоне.

Держа по гантели в каждой руке ладонями внутрь, встаньте, ноги на ширине бедер, колени слегка согнуты.

Поворачивайте бедра так, чтобы грудь была параллельна полу, а спина ровной.

Напрягите мышцы пресса, подтягивая локти к бокам, пока они не коснутся ребер, одновременно прижимая лопатки к позвоночнику.

Вернитесь к началу, опуская руки к полу.

Для наращивания мышечной массы делайте 3 — 5 подходов по 6 — 12 повторений.

Для наращивания мышечной силы делайте 5 — 8 подходов по 3 — 5 повторений.

Для повышения мышечной выносливости делайте 2 — 3 подхода по 10 — 30 повторений.

Упражнения для спины. Тяга гантели в наклоне.