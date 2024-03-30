Анвар Гатиятулин станет новым главным тренером ХК "Сибирь"

В пресс-службе хоккейного клуба "Сибирь" заявили, что главным тренером сборной станет Анвар Гатиятулин. Однако окончательное решение по поводу его кандидатуры будет известно 1 мая.
В настоящее время обговариваются условия контракта с 48-летним тренером.
Ранее сообщили, что тренерский штаб "Сибири" покинет команду 30 апреля. Клуб не продлил договоры с Сергеем Кривокрасовым и его помощниками Андреем Тарасенко, Александром Завьяловым, Егором Подомацким и Александром Сыроватским.
Артист отреагировал на слухи о разводе.