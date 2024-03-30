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Анвар Гатиятулин станет новым главным тренером ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб "Сибирь" возглавит Анвар Гатиятулин

0:35
Спорт

В пресс-службе хоккейного клуба "Сибирь" заявили, что главным тренером сборной станет Анвар Гатиятулин. Однако окончательное решение по поводу его кандидатуры будет известно 1 мая.

Хоккейный клуб "Сибирь" возглавит Анвар Гатиятулин
Фото: https://ice-profy. ru/

В настоящее время обговариваются условия контракта с 48-летним тренером.

Ранее сообщили, что тренерский штаб "Сибири" покинет команду 30 апреля. Клуб не продлил договоры с Сергеем Кривокрасовым и его помощниками Андреем Тарасенко, Александром Завьяловым, Егором Подомацким и Александром Сыроватским.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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