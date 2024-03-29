Приседания со штангой и тяга в наклоне: тренер Скоблова рассказала, как похудеть благодаря силовым тренировкам

Многие думают, что на силовых тренировках можно только набирать мышечную массу, но не худеть. Тренер Елена Скоблова развеяла этот миф.
Лучше всего со сжиганием калорий борются благодаря интенсивным упражнениям, разгоняющим пульс и заставляющим вспотеть. Силовые упражнения, конечно, направлены на рост мышц, но существуют и такие, которые могут помочь сжечь жир при правильном построении тренировки и рациона питания.
Тело в таком случает "сушится".
По словам тренера, которые приводит портал "Чемпионат", лучше всего делать упражнения со свободными весами, так как при их выполнении включаются в работу мышечные волокна.
Среди упражнений для похудения можно выделить: приседания со штангой, становую тягу, жим штанги от груди лежа и тягу в наклоне.
Также можно попробовать сделать жим гантелей сидя. Для этого садимся, спиной упираемся в спинку банкетки, в каждой из рук держим по гантели, поднимаем их до уровня плеч, из этого положения выжимаем их вверх и вновь опускаем к плечам.
Скоблова уверяет, что нельзя забывать, что потеря веса зависит и от объёма и интенсивности физической нагрузки, а также активности в течение дня и режима питания.
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