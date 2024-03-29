Приседания со штангой и тяга в наклоне: тренер Скоблова рассказала, как похудеть благодаря силовым тренировкам

Тренер Скоблова рассказала, как похудеть на силовых тренировках

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие думают, что на силовых тренировках можно только набирать мышечную массу, но не худеть. Тренер Елена Скоблова развеяла этот миф.

Фото: flickr.com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Лучше всего со сжиганием калорий борются благодаря интенсивным упражнениям, разгоняющим пульс и заставляющим вспотеть. Силовые упражнения, конечно, направлены на рост мышц, но существуют и такие, которые могут помочь сжечь жир при правильном построении тренировки и рациона питания.

Тело в таком случает "сушится".

По словам тренера, которые приводит портал "Чемпионат", лучше всего делать упражнения со свободными весами, так как при их выполнении включаются в работу мышечные волокна.

Среди упражнений для похудения можно выделить: приседания со штангой, становую тягу, жим штанги от груди лежа и тягу в наклоне.

Также можно попробовать сделать жим гантелей сидя. Для этого садимся, спиной упираемся в спинку банкетки, в каждой из рук держим по гантели, поднимаем их до уровня плеч, из этого положения выжимаем их вверх и вновь опускаем к плечам.

Скоблова уверяет, что нельзя забывать, что потеря веса зависит и от объёма и интенсивности физической нагрузки, а также активности в течение дня и режима питания.