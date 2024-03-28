Ирина Винер, которая является главой Всероссийской федерации художественной гимнастики, рассказала, что МОК политизирует Олимпиаду.
Винер сказала, что МОК и WADA работают сообща. Они обвиняют Россию в том, что она политизирует Игры дружбы, и призывают отказаться от участия в них все страны. Но президент ВФХГ отмечает, что это не так. Она призывает государства принять участие в этих соревнованиях.
Винер считает, что Олимпиада — политизированное мероприятие. Она объясняет это тем, что МОК выдвигает против наших спортсменов унизительные требования. Например, отсутствие флага, схожая с похоронным маршем музыка вместо гимна, запрет на участие в открытии и закрытии, отказ от упоминания в турнирной таблице, а также присутствие болельщиков. Она также припомнила, что в МОК запретили соревноваться в командных видах спорта.
Винер заявила, что атлеты из России, которые решат участвовать в Олимпиаде, станут обезличенными. А на Играх дружбы все будут равны, получая такие же медали и звания. Винер подчеркнула, что Россия даже в это неспокойное время может проводить мероприятия, которые выражают форму дружбы и взаимопонимания.
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