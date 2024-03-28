Ирина Винер отметила, что музыка для нейтральных спортсменов на Олимпиаде похожа на похоронный марш

Винер заявила о политизированности Олимпийских Игр

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ирина Винер, которая является главой Всероссийской федерации художественной гимнастики, рассказала, что МОК политизирует Олимпиаду.

Фото: vfrg.ru by Официальный сайт Всероссийской федерации художественной гимнастики

Винер сказала, что МОК и WADA работают сообща. Они обвиняют Россию в том, что она политизирует Игры дружбы, и призывают отказаться от участия в них все страны. Но президент ВФХГ отмечает, что это не так. Она призывает государства принять участие в этих соревнованиях.

Винер считает, что Олимпиада — политизированное мероприятие. Она объясняет это тем, что МОК выдвигает против наших спортсменов унизительные требования. Например, отсутствие флага, схожая с похоронным маршем музыка вместо гимна, запрет на участие в открытии и закрытии, отказ от упоминания в турнирной таблице, а также присутствие болельщиков. Она также припомнила, что в МОК запретили соревноваться в командных видах спорта.

Винер заявила, что атлеты из России, которые решат участвовать в Олимпиаде, станут обезличенными. А на Играх дружбы все будут равны, получая такие же медали и звания. Винер подчеркнула, что Россия даже в это неспокойное время может проводить мероприятия, которые выражают форму дружбы и взаимопонимания.