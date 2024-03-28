Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на четверг второй недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 2. Четверг

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

30-дневный тренинг по отжиманиям позволит вам укрепить верхнюю часть тела. Но для более эффективных тренировок, добавьте несколько упражнений на "подтягивание" в свой тренировочный план на этот месяц.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

День 11. Отжимание с чередованием боковой планки.

Начните с положения на высокой доске, руки прямо под плечами, ноги вытянуты, ступни на ширине бедер.

Задействуйте кор, подтягивая копчик и подтягивая пупок к позвоночнику. Зафиксируйте латы, отводя плечи вниз и от ушей. Задействуйте ягодичные мышцы и квадрицепсы. Разведите локти в стороны, чтобы руки образовали угол 45 градусов к телу.

Посмотрите вниз, чтобы шея оставалась нейтральной, и медленно опускайте корпус, останавливаясь на высоте 7 см над полом. Держите кор задействованным на протяжении всего движения, следя за тем, чтобы тело образовывало прямую линию от головы до пят.

Быстро оттолкнитесь спиной к высокой планке. Поднимите правую руку к потолку и поверните верхнюю часть тела, чтобы встать на боковую планку с левой стороны, удерживая обе ноги на полу.

Опустите правую руку на пол и выполните обратное вращение верхней части тела, чтобы вернуться в исходное положение. Это одно повторение.

Сделайте 15 повторений, чередуя стороны.