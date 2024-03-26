Месси подешевел на пять миллионов евро

Лионель Месси упал в своей трансферной стоимости на 5 миллионов евро

Экс-игрок клуба "Барселона" Лионель Месси, который сейчас играет в "Интер Майами", упал в своей трансферной стоимости на пять миллионов евро.

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Месси по-прежнему самый дорогой футболист. Сейчас стоимость чемпиона мира по футболу в составе сборной Аргентины — 30 миллионов евро.

Вторую строчку в списке самых дорогих футболистов MLS, как пишет портал Transfermarkt, занимает Тьяго Альмада, он играет за клуб "Атланта Юнайтед". Стоимость Тьяго, который является соотечественником Месси, 27 миллионов евро.

На третьем месте по стоимости — нападающий "Орландо Сити" и сборной Уругвая Факундо Торрес, трансферная стоимость которого 14 миллионов евро.