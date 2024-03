Месси подешевел на пять миллионов евро

Экс-игрок клуба "Барселона" Лионель Месси, который сейчас играет в "Интер Майами", упал в своей трансферной стоимости на пять миллионов евро.

