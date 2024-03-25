Главный тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов: вратарь Ежов закончил карьеру хоккеиста

Хоккеист Ежов закончил игровую карьеру

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хоккеист Илья Ежов больше не появится на льду как профессиональный игрок. Он завершил карьеру. Об этом рассказал главный тренер клуба "Салават Юлаев" Виктор Козлов в ходе итоговой пресс-конференции после игрового сезона.

Фото: wikimedia.org by Veccamus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Он рассказал о судьбе вратаря Ильи Ежова и защитника Евгения Бирюкова.

"Ежов завершил хоккейную карьеру. А Евгений пока думает, но ещё не принял окончательное решение", — прокомментировал главный тренер хоккейной команды.

Добавим, что 37-летний Илья Ежов в КХЛ провёл 469 матчей, где его команды 188 раз выигрывали. Раньше он играл за СКА, "Ладу", "Нефтехимик" и "Витязь".