Главный тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов: вратарь Ежов закончил карьеру хоккеиста

Хоккеист Илья Ежов больше не появится на льду как профессиональный игрок. Он завершил карьеру. Об этом рассказал главный тренер клуба "Салават Юлаев" Виктор Козлов в ходе итоговой пресс-конференции после игрового сезона.
Он рассказал о судьбе вратаря Ильи Ежова и защитника Евгения Бирюкова.
"Ежов завершил хоккейную карьеру. А Евгений пока думает, но ещё не принял окончательное решение", — прокомментировал главный тренер хоккейной команды.
Добавим, что 37-летний Илья Ежов в КХЛ провёл 469 матчей, где его команды 188 раз выигрывали. Раньше он играл за СКА, "Ладу", "Нефтехимик" и "Витязь".
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